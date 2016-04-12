شاهد: أكبر دومينو بشري بالعالم يدخل "غينيس"

دخل عرض مذهل بمنتجع غايلورد بولاية ماريلاند الأمريكية موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لعمل أكبر دومينو بشري شارك فيه 1200 شخص وفراش نوم "مرتبة مُصنعة".

ونشرت موسوعة غينيس على صفحتها القصة كاملة حيث تجمع موظفون من شركة آرون للأجهزة والإلكترونيات، في مساحة 70 ألف قدم مربع (650 متراً) في مركز المؤتمرات الوطنية بمنتجع غايلورد، واستغرق سقوطهم على الأرض نحو 13 دقيقة و38 ثانية.

واستخدم الموظفون فراش النوم "المراتب" لعمل أكبر دومينو من البشر مكون من 34 صفاً من المراتب المصنعة من قبل الشركة، وتم الضغط على الفراش الأول بواسطة الرئيس التنفيذي لشركة آرون "جون روبنسون".

وعبر "روبنسون" عن بالغ سعادته لكسر الرقم القياسي في موسوعة غينيس، واعتبره حدثاً عظيماً، لافتاً إلى أن الشركة ستوفر 1200 سرير للأسر المحتاجة في العاصمة واشنطن، كنوع من رد الجميل لمجتمعاتنا.

وكان الرقم القياسي العالمي السابق مسجلاً باسم شركة هوفنر الألمانية ويعود لعام 2012 وشارك فيه 1150 شخصاً.

أما الرقم القياسي الذي تحقق لأول مرة فكان عام 2009 وشارك فيه 80 شخصاً في استيدوهات القناة التاسعة في سيدني بأستراليا، وسجل رقماً قياسياً آخر عام 2010 بمشاركة 256 شخصاً من طلاب بجامعة بكين في الصين.