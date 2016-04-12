شاهد: أسطورة السلة الأمريكية يستأذن في الانصراف!

يدخل أسطورة كرة السلة الأمريكي "كوبي بريانت" الصالة للمرة الأخيرة كلاعب، في المواجهة المرتقبة بين فريقه "لوس أنجيليس ليكرز" وفريق "يوتاه جاز"، الأربعاء 13 أبريل/نيسان.

وأمضى بريانت، ذو السبعة والثلاثين عاما، عقدين حافلين بالإنجازات، في دوري كرة السلة الأمريكي NBA، مع الليكرز، برصيد 1500 ظهور مع الفريق، كان آخرها مباراة يوم الاثنين، التي زار فيها فريقه مدينة أوكلاهوما، ليحرز اللاعب الأسطورة 13 نقطة، رغم خسارة فريقه في النهاية 112-79

يذكر أن أسعار التذاكر للمباراة الختامية لبريانت قد قفزت لتحقق 700 دولار لتذكرة المقاعد الخلفية، وتصل إلى 10 آلاف دولار للمقاعد الجانبية للصالة، في الموقع الرسمي، بينما تخطت حاجز الآلاف العشرة في مواقع أخرى.