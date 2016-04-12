"حماس" تدعو لتكثيف الرّباط بالأقصى إفشالاً لمخطط الاقتحامات

عزت الرشق ـ عضو المكتب السياسي لحركة حماس

حذّر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزّت الرّشق، الاحتلال الصهيوني من تواطئه مع المتطرّفين في تنفيذ مخططات اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، ومن مغبّة تداعيات الاستفزازات التي ستقوم بها جماعات المتطرّفين داخل المسجد.

وأكَّد الرّشق في تصريحات لـ "قدس برس"، "أنَّ الشعب الفلسطيني لن يبقى صامتاً أمام هذه التهديدات المستمرة التي تطال الأقصى المبارك، والمخططات التي تعمل على تنفيذها ما تسمّى "جماعات الهيكل"، وسيتصدّى لها بكل الوسائل.

وشدّد الرشق على "أنَّ المساس بجزء من الأقصى خط أحمر، وأن شعبنا لن يقبل التقسيم الزماني أو المكاني للمسجد الأقصى، وسيبقى إسلامياً خالصاً".

ودعا القيادي في "حماس"، جماهير الشعب الفلسطيني إلى تكثيف الرّباط والاعتكاف وشدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والتصدّي لكل الاقتحامات والتدنيس والاعتداء عليه، وإفشال مخططات التهويد والتقسيم.

كما دعا الرّشق وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والعالمية إلى تغطية الأحداث وكشف جرائم الاحتلال ضد المسجد الأقصى والمرابطين فيه، وفضح انتهاكات المتطرّفين ومخططاتهم لانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك، وفق تعبيره.