بريطانيا تدخل على الخط وتطالب مصر بالشفافية في مقتل ريجيني

قتل ريجيني بعد تعرضه لتعذيب شديد- الجزيرة

نقلت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية عن متحدث باسم وزارة الخارجية أن لندن طلبت من القاهرة بالشفافية الكاملة في التحقيقات التي تجرى في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وأضاف المتحدث أن بلاده طلبت من مصر إجراء تحقيقات شاملة في مقتل ريجيني، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأمر مع المسؤولين المصريين.

وأوضحت الصحيفة إن الطلب البريطاني جاء بعد توقيع أكثر من 10 آلاف شخص على عريضة تطالب حكومة لندن باتخاذ إجراء في مقتل الباحث الإيطالي الذي تعرض لتعذيب شديد تسبب في وفاته في يناير كانون الثاني الماضي.

كما طالبت منظمة العمل الدولية الحكومة المصرية بتحقيق فعال وتوضيح كل الحقائق الخاصة في مقتل ريجيني الذي كان متخصصا في دراسات النقابات العمالية.

وأكد المدير العام للمنظمة غاي رايدر، في رسالة موجهة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه على الحكومة ضمان تطبيق اتفاقيات العمل الدولية بشأن حرية تكوين النقابات العمالية والتي صدّقت عليها مصر والتي يجب احترامها من قبل جميع سلطات الدولة.

في غضون ذلك توجه وفد من أعضاء البرلمان المصري للقاء أعضاء بالبرلمان الأوروبي لمناقشة قضية مقتل ريجيني. وكان البرلمان الأوروبي طالب بوقف المساعدات المقدمة إلى مصر. وأدان البرلمان التعذيب الشديد الذي تعرض له ريجيني قبل مقتله في ظروف مريبة.

كما وصل إلى إيطاليا وفد من حزب المصريين الأحرار برئاسة مؤسس الحزب ورجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس والذي سيلتقي بلجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي لبحث قضية مقتل ريجيني.