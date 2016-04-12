اثنان من أبناء ترامب لن يصوتا له في الانتخابات التمهيدية

المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب

قال دونالد ترامب المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية إن اثنين من أبنائه يشعران بالذنب لتفويتهما الموعد النهائي للتسجيل في قوائم الناخبين، وهو ما يعني أنهما لن يتمكنا من التصويت لصالحه في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية في نيويورك الأسبوع القادم.

وخاض إريك (32 عاما) وإيفانكا (34 عاما) ابنا ترامب الثاني والثالث حملة والدهما بقوة إلا أنهما فوتا الموعد النهائي للتسجيل في قوائم الجمهوريين للتصويت في الانتخابات التمهيدية في نيويورك المقررة في 19 أبريل/ نيسان.

وقال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع برنامج "فوكس اند فريندز" مازحا إنه سيتعين عليه البحث عن وسيلة ما لمعاقبة إريك وإيفانكا على الخطأ.

وأضاف الملياردير ساخرا "لا مصروف لهما بعد الآن."

وكان يتعين على الناخبين المسجلين تقديم طلبات تغيير الانتماء الحزبي بحلول أوائل أكتوبر تشرين الأول بينما حددت مهلة حتى 25 من مارس آذار لتسجيل الناخبين الجدد.

وقال ترامب اليوم الاثنين لمحطة تلفزيون فوكس نيوز "لم يكونا على دراية باللوائح. يشعران بالذنب بشدة. لكن لا بأس .. أنا اتفهم ما حدث."

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي) نيوز أن سجلات مجلس ولاية نيويورك للانتخابات تظهر أن إريك وإيفانكا مسجلان كناخبين "غير ملتحقين بحزب".

وأظهرت سجلات لجنة الانتخابات الاتحادية أن الاثنين –كوالدهما- قدما مساهمات سياسية للديمقراطيين والجمهوريين.

وسرعان ما أثارت تعليقات ترامب موجة من الانتقادات على تويتر حيث قال البعض إن خطأ أبناء ترامب يعزز الشكوك في كون ترامب جمهوريا حقيقيا. وأيد ترامب في وقت سابق الحق في الإجهاض وقدم تبرعات للديمقراطيين ومنهم منافسته الحالية هيلاري كلينتون.