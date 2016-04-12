إقالة ميهايلوفيتش من تدريب ميلان

سينيشا ميهايلوفيتش – رويترز

أعلن نادي ميلان المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بموقعه على الإنترنت إقالة مدربه سينيشا ميهايلوفيتش اليوم الثلاثاء وتعيين مدرب فريق الشباب كريستيان بروكي حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكرت تقارير أن ميلان اتخذ القرار بعد اجتماع ضم سيلفيو برلسكوني رئيس النادي وأدريانو جالياني الرئيس التنفيذي وبروكي أمس الاثنين.

ويحتل ميلان المركز السادس في الدوري وفشل في تحقيق أي فوز في آخر خمس مباريات وتعثر في الجولة الماضية أمام يوفنتوس المتصدر.

وكان ميلان اختار ميهايلوفيتش الصيف الماضي ليقود عجلة التغيير بعد موسمين فاشلين اخرهما تحت اشراف فيليبو اينزاغي المقال من منصبه نهاية الموسم الماضي.

يذكر أن ميلان هو التجربة التدريبية السابعة لميهايلوفيتش، إذ سبق للاعب روما وسمبدوريا ولاتسيو وانتر ميلان السابق، أن عمل كمساعد مدرب في الأخير (2006-2008) ثم تولى الإشراف على بولونيا (2008-2009) وكاتانيا (2009-2010) وفيورنتينا (2010-2011) ومنتخب بلاده (2012-2013) وفريقه السابق سمبدوريا (2013-2015).