أردوغان يمنح الملك سلمان وسام الجمهورية

الرئيس التركي يرحب بالملك سلمان عقب وصوله لإسطنبول (رويترز)

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء في أنقرة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، حيث تُجرى مباحثات بين الطرفين بشأن أبرز الملفات الثنائية والإقليمية.

ومن المقرر أن تتطرق مباحثات الجانبين أيضا لمسار العلاقات التي تربط تركيا بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن آخر المستجدات في سوريا وقضية اللاجئين والخطوات التي سيتم اتخاذها لمكافحة الإرهاب.

وسلم الرئيس التركي الملك السعودي وسام الجمهورية التركية تعبيرا عن العلاقة القوية التي تجمع بين البلدين.

وفي هذا السياق، قال أردوغان إن كلا من تركيا والمملكة العربية السعودية يمكن لهما الارتقاء بعلاقتهما إلى أعلى المستويات، معربا عن الرغبة في اتخاذ خطوات عملية من شأنها تكريس العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

واعتبر الرئيس التركي أن زيارة الملك سلمان لتركيا تعتبر "رسالة قوية وذات معنى كبير جدا للعلاقات بين البلدين الشقيقين".

وبعد اختتام اتصالاته في أنقرة سيتوجه الملك سلمان إلى إسطنبول لحضور القمة الـ13 لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد في مدينة إسطنبول في الـ14 والـ15 من أبريل/نيسان الحالي.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية للملك سلمان إلى تركيا خلال ستة أشهر، وتأتي بعد أقل من أربعة أشهر لزيارة قام بها أردوغان إلى الرياض نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.