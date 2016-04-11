"The Boss" يتصدر إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية

"ذا بوس" يتصدر إيرادات دور السينما

تصدر الفيلم الكوميدي "The Boss" إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من ميليسا مكارثي وكريستين بيل وبيتر دينكليدج، إيرادات بلغت 23.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الاثارة والمغامرات "باتمان ضد سوبرمان: دون أوف جاستس" الذي يشارك في بطولته كل من هنري كافيل وبن أفليك وإيمي آدمز وجيسى أيزنبرج، محققا إيرادات بلغت 23.4 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء في المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد "زوتوبيا" والذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من جاسون بيتمان وجينيفر جودوين وجي كيه سيمونز، محققا إيرادات بلغت 14.4 مليون دولار.

وحل في المركز الرابع الجزء الثاني من الفيلم الرومانسي والكوميدي (ماي بيج فات جريك ودينج)، والذي يشارك في بطولته نيا فاردوليس وجون كوربيت وريتا ويلسون، محققا ايرادات بلغت 6.4 مليون دولار.

واحتل المركز الخامس فيلم الإثارة والحركة "هاردكور هينري"، الذي يشارك في بطولته كل من شارلتو كوبلي وهالي بينيت، محققا ايرادات بلغت 5.1 مليون دولار.