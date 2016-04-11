واقع الاستثمارات السعودية في مصر

العاهل السعودي والسيسي – رويترز

تمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري، أهمية كبيرة، في ظل الأزمة التمويلية التي تعيشها مصر، وكانت التوقعات وسقف الأحلام في قمته، عقب الانقلاب العسكري بمصر في يوليو/تموز 2012، بشأن تدفقات الاستثمارات الخليجية المباشرة، حتى إن بعض الإعلاميين بشر بأن الخليج سوف يضخ 100 مليار دولار استثمارات في مصر، إذا أتى "السيسي" قائد الانقلاب العسكري رئيسًا لمصر.

لكن الواقع اختلف، وخيب تلك الأحلام، ليجد الاقتصاد المصري، أداء تقليديا لاستثمارات الخليج، وحتى إن الزيادة التي شهدها العام 2014/2015 في تلك الاستثمارات كانت شديدة التواضع بنحو 2.4 مليار دولار.

ووصف هذا المبلغ بالتواضع ناتج عن عدة أمور، منها أن مصر تحتاج سنويًا، بتقديرات مسؤوليها، مالا يقل عن 20 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، والأمر الثاني أن هذا المبلغ الذي ضخته دول الخليج، لا يمثل قيمة تذكر في المحافظ الاستثمارية الخارجية لتلك الدول، والأمر الثالث أن أمريكا وحدها ضخت في مصر في نفس العام ما يمثل 87.5 % مما ضخته دول الخليج من استثمارات بمصر.

طبيعة الاستثمارات الأجنبية بمصر

يرى الخبير الاقتصادي "عبد الحافظ الصاوي" أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بشكل عام، تحتاج إلى إعادة نظر، لأن مكونها لا يصب في تحقيق طفرة ولا تغيير ملموس في أداء الاقتصاد المصري، حيث إن 60% من هذه الاستثمارات يأتي في الصناعات الاستخراجية، البترول والغاز، وتوجه نسبة تصل لنحو 36% لقطاعات خدمية مثل الإنشاء والمشروعات السياحية، ويكون نصيب قطاع الصناعة بحدود 4% على الأكثر.

والسمة الغالبة للاستثمارات الخليجية في مصر، أنها تصب في إطار المشروعات السياحية والعقارية، وبعض منها في ضوء مشروعات الخصخصة، وكانت الدلالات واضحة عقب الانقلاب العسكري بمصر، فيما يتعلق بتوجه دول الخليج للاستثمار المباشر في مصر، حيث كانت السعودية والإمارات أول من دعا لمؤتمر مانحين بمصر، عقب الانتخابات التي أتت بقائد الانقلاب العسكري رئيسًا لمصر، وانحسر أداء الدول الخليجية بمؤتمر شرم الشيخ في مارس 2015، على برنامج للودائع الخليجية لدعم احتياطي النقد الأجنبي بنحو 6.8 مليار دولار، وكذلك بعض المنح البترولية، والنقدية.

واقع تدفقات الاستثمار الخليجي بمصر

بالنظر إلى واقع الاستثمارات الخليجية المباشرة في مصر في ضوء البيانات المتاحة، خلال الفترة من 2010-2011 : 2014-2015، مثل العام 2014-2015 الأكبر من بين باقي السنوات من حيث تدفق الاستثمارات الخليجية المباشرة لمصر، بقيمة استثمارات 2.4 مليار دولار، بينما كان عام 2010-2011، هو الأقل، حيث بلغت قيمة تلك الاستثمارات 0.75 مليار دولار.

تتصدر الإمارات دول الخليج من حيث قيمة استثماراتها المباشرة لمصر، بنحو 3.2 مليار دولار على مدار الفترة 2010/2011 – 2014/2015، وتليها السعودية بنحو مليار ونصف المليار دولار، وتمثل استثمارات كل من الإمارات والسعودية نسبة 77.3%.

وعلى مدار خمس سنوات فترة المقارنة، اتضح أن الدول الخليجية الخمس الداعمة للانقلاب العسكري بمصر، قد ضخت استثمارات مباشرة تصل إلى 6.2 مليار دولار، بينما أمريكا وحدها ضخت خلال نفس الفترة 8.8 مليار دولار.

في ضوء ما سبق، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر في بيان صحفي أمس الأحد: إن القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة تبلغ 25 مليار دولار. وإذا ما أضفنا لرقم الوزيرة السابق ثلاثة أرقام أخرى سبق أن أعلنت عنها حكومة مصر خلال زيارة الملك السعودي إلى القاهرة، فإن رقم الاتفاقات والصفقات المبرمة والمشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها يرتفع إلى 61.65 مليار دولار.

حيث كانت هيئة البترول المصرية وقعت اتفاقا مع أرامكو السعودية قبل أيام قليلة من زيارة العاهل السعودي لتوفير احتياجات مصر من البترول لخمس سنوات مقابل 23 مليار دولار .

ومن أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية التي جرى توقيعها خلال الزيارة اتفاق إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة 60 مليار ريال (16 مليار دولار) وإنشاء منطقة اقتصادية حرة ومشروعات إسكان وكهرباء وطرق وزراعة في سيناء من أجل تنميتها.

ورأى الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام أنه على الرغم من وجود جوانب إيجابية لهذه الاتفاقيات إلا أن المبالغة الشديدة من قبل الحكومة المصرية في الأرقام المتعلقة بالاتفاقات والصفقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين مصر والسعودية، تعيدنا لأرقام مؤتمر شرم الشيخ، والحديث عن جذب مصر استثمارات بقيمة نحو 182 مليار دولار خلال فترة انعقاد المؤتمر.

كما أن منح السعودية مصر قرضا ضخما بقيمة 23 مليار دولار وبسعر فائدة 2% سنويا لتمويّل احتياجات مصر البترولية لمدة خمس سنوات هو لصالح المملكة، حيث أن السعودية تواجه منافسة حادة في بيع منتجاتها البترولية، بعد زيادة إنتاج إيران لمليوني برميل يوميا عقب رفع العقوبات الغربية عنها ، وببيعها هذه الكميات الضخمة البالغة 800 ألف طن شهريا من المواد البترولية لمصر تكون قد ضمنت مشتريا مضمونا لمدة 5 سنوات،

ويضيف: كل الأموال الممنوحة لمصر عبارة عن قروض ستقوم الخزانة العامة المصرية بسدادها، وأن المنح النقدية المجانية غابت هذه المرة عن خريطة المساعدات السعودية.

رهان فاشل

يمكن القول بأن رهان مصر على دول الخليج في تدفقات استثمارية مباشرة خلال المرحلة المقبلة، رهان فاشل، بسبب ما تقبل عليه دول الخليج من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب أزمة انهيار أسعار النفط، ومن جهة أخرى ما استجد من أزمة مستعرة بين إيران والخليج مؤخرًا، والتأكيد على النظرة الاستراتيجية المتجذرة تجاه مصر، بأن تبقى أسيرة العوز والحاجة، وأن ما يقدم لها من استثمارات لا تلبي احتياجاتها لتحقيق تنمية أو نهضة.

ويؤكد ذلك أنه في الوقت الذي كانت السعودية تعلن فيه عن تقديم مساعدات سخية لمصر، طلبت المملكة قرضاً من الخارج تتراوح قيمته ما بين 6 و8 مليارات دولار قابل للزيادة ولمدة 5 سنوات في إطار سعيها لسد عجز قياسي في الميزانية يبلغ 87 مليار دولار عن العام 2016، كما تراجعت الاحتياطيات الخارجية بسبب هبوط أسعار النفط.

كما توقع تقرير اقتصادي لمركز الكويت المالي، صدر أمس الأحد، أن تقترض دول الخليج 390 مليار دولار بحلول عام 2020 لتمويل العجز في موازناتها في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط، الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيراداتها.

كم لم يتم الإعلان بشكل رسمي من مصر أو السعودية بعد عن مواعيد بدء المشروعات والانتهاء منها ومصادر التمويل.