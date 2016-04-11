"قراقع" يطالب الأمم المتحدة بوضع إسرائيل على "قائمة العار"

طالب عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأمم المتحدة، بوضع إسرائيل على "قائمة العار" كونها دولة عنصرية فاشية ترتكب جرائم حرب وتنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني لاسيما الأسرى.

وتابع خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، بشأن إطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف 17 من أبريل/نيسان من كل عام: "نطالب اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف المحكمة الجنائية الدولية بالضغط من أجل الإسراع في فتح تحقيقات دولية في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، وهي جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب".

وأضاف "قراقع" أن الهيئة قدمت تقاريرها للجنة لكن هناك بطء شديد في الإجراءات، وهذا يجعل أوضاع الأسرى أسوأ، لذا فعامل السرعة مطلوب حتى لا تضيع حقوقهم، مطالباً المعتقلين بالوحدة والتضامن وأن تكون جميع خطواتهم النضالية موحدة حتى يواجهوا الظروف القاسية التي يعيشونها وتلك الوحدة أمر مهم.

كما طالب لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعقد اجتماع خاص حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى ومخالفة اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، وإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على أوضاع المعتقلين من إهمال طبي وأحكام غير عادلة وقمع وتعذيب ومنع الزيارة والعزل الانفرادي.

ووجه "قراقع" رسالة إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأننا جاهزون للتعاون والتنسيق معكم في صفقة التبادل –إن صحت – رسمياً، بحيث نتلافي أخطاء تم الوقوع فيها أثناء صفقة شاليط، وبحيث تكون هناك أولوية للحالات الإنسانية.

ودعا جميع فئات الشعب الفلسطيني بإحياء يوم الأسير الفلسطيني باعتباره يوم وطني، لاسيما في ظل ما يعانيه الأسرى من ظروف قاسية وبالغة الصعوبة، موجهاً التحية لجميع الأسرى الفلسطينيين خلف قضبان الاحتلال.

ولفت "قراقع" إلى أنه منذ اندلاع الهبة الشعبية في مطلع أكتوبر الماضي وحتى الآن يقبع في سجون الاحتلال حوالي 5000 معتقل، بينهم 1900 طفل قاصر، و140 امرأة وفتاة، و85 معتقل مصاب، و250 ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، و700 معتقل إداري.

وقال إن الأسرى تعرضوا لأنواع شتى من التعذيب والعقاب حتى المرضى والمصابين منهم، وكل ذلك يتم بغطاء قانوني حيث لم يعد المحققون يصورون عمليات التحقيق حتى لا تفضح جرائمهم، لافتاً إلى أن إسرائيل كانت تعتمد نهج الإعدامات الميدانية بدلاً من الاعتقالات ومعظم الشهداء قتلوا عمداً وكان آخرهم الشهيد عبدالفتاح الشريف.

وأضاف "قراقع" أن سجون سلطات الاحتلال تمارس أصنافا متعددة من التجاوزات بحق الأسرى والأسيرات، والتي تتعارض مع القوانين، والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، وأن الاحتلال فرض إقامات جبرية على 60 طفلاً من القدس، وتم إبعاد 11 طفلا آخرين من مناطق سكنهم كجزء من العقاب لهم ولعائلاتهم، حيث تحولت العائلات إلى سجانين لأولادهم.