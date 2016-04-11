فايننشال تايمز: العراقيون يحنون إلى عهد صدام حسين

لحظة إسقاط القوات الأمريكية لتمثال صدام حسين في 9 أبريل 2003 ـ أرشيف

قالت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية إن الأغلبية في العراق بمختلف أطيافها تحن إلى ما وصفته بعهد الاستبداد، وتعتبر أن الديمقراطية التي جاءت بها أمريكا مختلة وأنتجت صراعات طائفية.

وأضافت المراسلة "أريكا سولومون" في تقرير لها من المقدادية أنه بالنسبة إلى ضحايا العنف في العراق، لم تعد السنوات علامة على مرور الزمن، وبدلا عن ذلك، أصبح الحديث عن عصور: قبل الطائفية، وأيام الطائفية.

وتضيف "أريكا" أن البلاد الغنية بالنفط على شفا الانهيار الاقتصادي بسبب النخبة السياسية الفاسدة، التي استخدمت المحسوبية القائمة على الطائفية للإثراء بدلا عن تحسين الخدمات العامة.

وتتابع أن بعض العراقيين أصبحوا يلمحون إلى رغبتهم في العودة إلى عصر صدام حسين، حتى في إقليم كردستان، فإن البعض هناك يحن لعهد ما قبل العام ألفين وثلاثة.