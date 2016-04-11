شاهد: 45 ألف عامل ألماني يتظاهرون للحفاظ على وظائفهم

تظاهر عشرات الآلاف من عمال الصلب الألمان يوم الاثنين، لمطالبة حكومتهم بالتصرف حيال إغراق السوق بالواردات الصينية الرخيصة، وفي سبيل الحصول على حماية وظيفية أكبر وسط أجواء عدم اليقين المخيمة على مستقبل مجموعة "ثيسن كروب" الألمانية.

وطالب "اتحاد عمال الصلب الألماني" القوي بضمانات وظيفية، حال اندماج أعمال الصلب في المجموعة العملاقة "ثيسن كروب" مع شركة "تاتا" الهندية، أو أي لاعب آخر، وهي الاحتمالية التي صارت أكثر قربا في الأسابيع الأخيرة، وتسببت في خوف العمال من اللحاق بمصير أقرانهم في بريطانيا، حيث عرضت شركة "تاتا" كل أعمال الصلب الخاصة بها للبيع، معرضة آلاف الوظائف للخطر.

وتعهد وزير الاقتصاد الألماني سيجمار جابرييل، الديمقراطي الاجتماعي في خطابه أمام 17000 متظاهر في دويزبيرج، بالنضال من أجل صناعة الصلب الألمانية في بروكسل، حيث يُخشى فرض ضوابط جديدة من أجل المناخ، من شأنها أن تجعل إنتاج الصلب غير مجد اقتصاديا، وتشجع حركة التجارة الصينية.

كان الاتحاد الأوربي قد فرض رسوما على استيراد بعض منتجات الصلب الصينية، كما بدأ تحقيقات ضد إغراق السوق بمنتجات أخرى، بضغط من كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على أنه لن يبدأ في اتخاذ أية إجراءات جديدة قبل شهر نوفمبر.

وقال وزير الاقتصاد الألماني إن سبعة وثمانين ألفا يعملون مباشرة في صناعة الصلب في ألمانيا وحدها، حيث تظل دولته محتفظة بقاعدة صناعية قوية على خلاف غالبية دول الاتحاد الأوربي، كما تحفظ الصناعة وظائف 3.5 مليون شخص، يعملون في صناعات وخدمات مرتبطة بها.

التظاهرات التي عمت شوارع ألمانيا قال اتحاد عمال الصلب الألماني إن المشاركين فيها تخطى عددهم خمسة وأربعين ألفا.