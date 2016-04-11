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شاهد: مشاهير أصيبوا بداء "باركنسون"

11/4/2016

يوافق اليوم 11 من أبريل/نيسان اليوم العالمي للتوعية بمرض الشلل الرعاش والمعروف بمرض "باركنسون".

ومن مشاهير الفن والمجتمع والسياسة الذين أصيبوا بمرض الشلل الرعاش "داء باركنسون": الرئيس الفلسطيني الراحل "ياسر عرفات" وبطل الملاكمة العالمي "محمد علي كلاي".

ومنهم أيضاً الرئيسان الأمريكيان الراحلان "هاري ترومان"، و"رونالد ريجان" والزعيم النازي "أدولف هتلر" والبابا "يوحنا الثاني" والممثل الأمريكي "روبن وليامز" والفنان التشكيلي "سلفادور دالي".

ومـن أهـداف الـيـوم العالمي للشلل الرعاش التوعية بسبل العلاج دوائـيـاً وجـراحـيـاً والتركيـز علـى أهميـة العلاج الطبيعـي للمرضـى، ويـعـرف مـرض "الشلل الـرعـاش" بـداء "بـاركنسون" نسبة للطبيب الإنـجـلـيـزي "جـيـمــس بـاركـنـسـون" أول من اكتشف الـمـرض.

ويـعـد "بـاركـنـسـون" من الأمـراض الشائعة لـدى كـبـار السن وتــبــدأ الأعـراض في ـالـظـهـور عـادة مــن عمر 40 إلى 60 عاما، ويعد العامل الوراثي وتقدم العمر وضمور خلايا الدماغ العصبية من أبرز أسباب الإصابة بمرض "الشلل الرعاش".

المصدر : الجزيرة مباشر
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