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شاهد: لبنان يقاوم "البرغش" بالكمامة

11/4/2016

مع استمرار أزمة النفايات، أطلق نشطاء لبنانيون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسماً بعنوان #قاوم_بالكمامة، باعتبار الكمامة أفضل سلاح لمقاومة حشرة البرغش التي اجتاحت لبنان.

وتعاني العاصمة اللبنانية، بيروت، من اجتياح عاصفة من حشرة البرغش لها، تزامناً مع موجة الحر وأزمة النفايات المتراكمة منذ عدة أشهر.

وشارك الناشطون اللبنانيون على شبكات التواصل الاجتماعي، صوراً لأعداد البرغش الهائلة التي اجتاحت العاصمة اللبنانية بكثافة غير مسبوقة بسبب النفايات.

وجاءت تعليقات النشطاء ساخرة من تصريحات وزير البيئة اللبناني، محمد المشنوق" من خلال حسابه على "تويتر" حيث نصح اللبنانيين بتوقي ابتلاع واستنشاق البرغش.

فكتب أحدهم: "بلد غرقان بالتلوث والمسؤولين مطنشين، صحتنا أهم من كراسيهم". وعلق آخر: "مصاري الحلول المقترحة صارت بجياب وحسابات السياسيين". وثالث: "نصيحة اليوم قاوم بالكمامة حفاظاً على عدم ابتلاعك البرغش".

وتعليقات أخرى مثل: "فقط بلبنان بدل ما الدولة تحل المشاكل من أساها، بتنطرها لتتفاقم وبترجع تفتش عن حلول بدائية". وكتب آخر: "لا مقاومة تعلو اليوم على مقاومة البرغش والروائح الكريهة".

وأيضاً تعليقات: "كمامة تحميك من الروائح الكريهة وأخرى تحميك من المناظر المشوهة وثالثة تحميك من النفوس النتنة والعقول المهترئة". "الكمامة سلاح استراتيجي".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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