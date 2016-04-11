شاهد: فرصة في براغ لمحبي الكتابة على "روث الفيل"!

بدأت حديقة الحيوان بالعاصمة التشيكية براغ في تنفيذ فكرة طريفة، في سبيل الاستغلال الأمثل للفضلات، ومن أجل رفع وعي الإنسان بالحيوان، وهي إتاحة الفرصة لزوار الحديقة للمشاركة في صناعة الورق من روث الأفيال!

وقال ميروسلاف بوبك، مدير الحديقة إنه استلهم الفكرة من ممارسة شبيهة في بينافالا بجزيرة سريلانكا، حيث جلبوا للتو أنثيي فيل لحديقته، ما دفعه للاهتمام وتطوير الفكرة، لينتهي الأمر ببناء "ورشة ورق" للمهتمين من الزوار، كي يحولوا روث الأفيال بأيديهم إلى ورق.

وقال جان بلازك الموظف المسؤول عن إنتاج الورق في الحديقة إن لديهم من روث الأفيال ما يفيض عن الحاجة، وإنهم يجمعونه ويقومون بغسله، وتعقيمه، وشطفه، ثم يرسلونه إلى أحد مصانع الورق القريبة، والذي يقوم بدوره بتحويله إلى مسحوق من الحبوب الجافة، الجاهزة للتحويل إلى ورق بأيدي المتطوعين من الزوار.

ويكتسب الطلاب المتطوعون في الورشة الخبرة العملية في تصنيع الورق، بإنتاج أفرخ من أفضل أنواع "ورق روث الأفيال"، والذي يعتبر مصدرا جيدا للورق نتيجة لعملية الهضم غير المكتملة التي تتم داخل أحشاء الحيوان، والتي تترك كما لا بأس به من النسيج النباتي غير المهضوم ولكنه ممزق بشكل تام.