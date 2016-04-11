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شاهد: أردوغان يستعرض مهاراته الكروية في افتتاح ملعب بيشكتاش

11/4/2016

استعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد مهاراته الكروية مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو والرئيس التركي السابق عبد الله غول، وعدد من المسؤولين الأتراك وهم يرتدون الزي الرسمي أثناء افتتاح ملعب "فودافون أرينا" الخاص بنادي بيشكتاش في إسطنبول.

وتقاذف المسؤولون الأتراك الكرة ، معلنين افتتاح ملعب نادي بيشكتاش الذي يعد من أقدم وأقوى الفرق التركية.

وأشاد أردوغان بعراقة نادي بشيكتاش، مبينا أنّ النادي بدأ مرحلة جديدة مع افتتاح ملعبه الجديد. وعن الكلفة المالية للملعب الجديد، قال أردوغان إنها بلغت مئة مليون دولار.

وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأن هذا الملعب هو بداية عهد جديد في مسيرة النادي، بدءا من أعضاء مجلس الإدارة والكوادر التدريبية ولاعبي كرة القدم من كافة الفئات، بشكل يتيح تطور النادي في الحاضر والمستقبل.

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