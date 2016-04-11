البث الحي
منوعات

شاهد:المغربي رشيد المرابطي يواصل تفوقه في ماراثون الرمال

11/4/2016

أنهى حامل اللقب المغربي رشيد المرابطي المرحلة الثانية من منافسات الرجال في "ماراثون الرمال" أولا، في زمن قدره ثلاث ساعات وعشر دقائق وتسعا وعشرين ثانية، بفارق ستة عشرة ثانية فقط، عن مواطنه عبدالقادر المعازيز، الذي حل ثانيا، بينما حصلت الروسية ناتاليا سيدايخ على المركز الأول في منافسات السيدات، بثلاث ساعات وأربعين دقيقة وعشرين ثانية.

كان التفوق المغربي متوقعا، خاصة في الجزء الثاني من المرحلة، حيث مثلت الكثبان الرملية تحديا لغالبية المتسابقين، وهو الجزء الذي أكد فيه المرابطي تفوقه، بينما جاء أداء المتسابقين الأوربيين فوق المتوقع، حيث حل الأسباني خوسيه مارتينيز خامسان بينما حل الفرنسي كلافيري سادسا.

 

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)