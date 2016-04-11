شاهد:المغربي رشيد المرابطي يواصل تفوقه في ماراثون الرمال

أنهى حامل اللقب المغربي رشيد المرابطي المرحلة الثانية من منافسات الرجال في "ماراثون الرمال" أولا، في زمن قدره ثلاث ساعات وعشر دقائق وتسعا وعشرين ثانية، بفارق ستة عشرة ثانية فقط، عن مواطنه عبدالقادر المعازيز، الذي حل ثانيا، بينما حصلت الروسية ناتاليا سيدايخ على المركز الأول في منافسات السيدات، بثلاث ساعات وأربعين دقيقة وعشرين ثانية.

كان التفوق المغربي متوقعا، خاصة في الجزء الثاني من المرحلة، حيث مثلت الكثبان الرملية تحديا لغالبية المتسابقين، وهو الجزء الذي أكد فيه المرابطي تفوقه، بينما جاء أداء المتسابقين الأوربيين فوق المتوقع، حيث حل الأسباني خوسيه مارتينيز خامسان بينما حل الفرنسي كلافيري سادسا.