سقوط 5 صواريخ على "كليس" التركية من الجانب السوري

أصيب أربعة أشخاص جراء سقوط الصورايخ الخمسة ـ ديلي صباح

أُصيب أربعة أشخاص بجروح جراء سقوط خمسة صواريخ أُطلقت من سوريا على ولاية كليس التركية الحدودية، مساء اليوم الاثنين.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "الأناضول"، إلى أنَّ الصواريخ أطلقت من الأراضي السورية، وسقطت في منطقة "أتاتورك" بالولاية، وأصاب أحدها منزلا إصابة مباشرة.

وتسببت الصواريخ بإصابة أربعة أشخاص بحسب معلومات أولية، تم نقلهم إلى المستشفى، وتحطم زجاج النوافذ في المنازل القريبة من مكان سقوط الصواريخ.

وشوهد وصول العديد من سيارات الشرطة والإسعاف إلى المنطقة، ولم يتبين حتى الساعة الجهة التي قامت بإطلاق الصواريخ.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول حكومي أن تركيا أطلقت النار إلى داخل سوريا بعد الهجوم صاروخي على ولاية كليس.

ويشار إلى ان قذائف مماثلة من الجانب السوري سقطت على ولاية كليس الشهر الماضي ما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما طفل، وإصابة آخرين.