تلغراف: خطة بريطانيا للتدخل في ليبيا تهدد بأفغانستان جديدة

حذر القائد السابق للقوة البريطانية في ليبيا روبرت ويلوك من أن خطط لندن للتدخل عسكريا في ليبيا مجددا تهدد بالانزلاق إلى نفس الحملة الدموية التي ابتُليت بها في أفغانستان.

ونقلت صحيفة تلغراف البريطانية عن ويلوك أن خطط الانضمام إلى القوات التي تقودها إيطاليا لتعزيز ودعم القوات الليبية في حربها ضد تنظيم الدولة، يمكن أن تعرض القوات للمأزق نفسه الذي شهدته بعد سقوط نظام طالبان في أفغانستان.

واعتبر ويلوك أنه في ظل غياب التفكير المتأني، قد يجد الجنود أنفسهم وسط صراع على السلطة المحلية، وقد تتوحد المليشيات المتناحرة هناك ضدهم، مضيفا أن أية بعثة دولية إلى ليبيا ستواجه خطرا كبيرا.