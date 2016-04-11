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تعرف على سر قوارب الجثث المتحللة في كوريا الشمالية

11/4/2016

تنجرف القوارب لتصل إلى شواطئ اليابان ـ أرشيف

تنجرف قوارب من كوريا الشمالية إلى شواطئ اليابان كل عام وعلى متنها جثت متحللة، الأمر الذي يضيف مزيدا من الغموض إلى أسرار هذا البلد.

وقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية في تقرير لها من مدينة واجيما اليابانية، إنه منذ أواخر العام الماضي، انجرف أربعة عشر قاربا على متنها أكثر من ثلاثين جثة متحللة، ما ترك الباحثين اليابانيين في حيرة من أمرهم بشأن هوية المتوفين وما حدث لهم.

وتضيف أن بعض المحللين يعتقدون أن هؤلاء منشقون عن النظام، بينما يرجح الخبير الياباني في الشؤون الكورية الشمالية، ساتورو مياموتو، من خلال دراسة الصور وأرقام السفن، أنهم ينتمون إلى فرع تجاري في الجيش الكوري الشمالي،

يرسلهم لصيد السمك، وبسبب قلة تدريبهم يضيعون في البحر أحيانا، وربما يغرقون أو يموتون بردا أو جوعا.

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