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تركيا تطالب ألمانيا بمقاضاة إعلامي سخر من أردوغان

11/4/2016

الإعلامي الألماني الساخر يان بومرمان- غيتي(أرشيف)

طالبت الحكومة التركية في رسالة شفهية إلى وزارة الخارجية الألمانية بمقاضاة الإعلامي الساخر "يان بومرمان" بسبب تأليفه قصيدة مثيرة للجدل تسخر من الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

وأكدت دوائر حكومية ألمانية تقريرا لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية تحدث عن هذه الرسالة التي نقلها السفير التركي في برلين للخارجية الألمانية.

وذكرت هذه المصادر أن الحكومة الألمانية تدرس بعناية محتوى المذكرة وستبت سريعا في كيفية التعامل مع المطلب التركي حيث سيجتمع موظفون في دار المستشارية والخارجية ووزارة العدل منتصف الأسبوع الجاري لبحث هذا الأمر.

كان بومرمان أذاع في الحادي والثلاثين من مارس/آذار الماضي قصيدته بعنوان "نقد لاذع"  في مقطع من برنامجه "نيوماجاتسين روياله" في القناة الثانية في التليفزيون الألماني التي حذفت هذا المقطع في الإعادة إذ إن أبيات القصيدة تضمنت صياغات بذيئة.     

ومنذ ذلك التاريخ والادعاء العام يحقق في الواقعة.

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