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بالفيديو.. نتنياهو: إسرائيل نفذت عشرات الضربات في سوريا

11/4/2016

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين 11 أبريل/ نيسان إن إسرائيل نفذت عشرات الضربات في سوريا معترفا للمرة الأولى بتنفيذ مثل هذه الهجمات.

ولم يحدد نتنياهو نوع الضربات التي نفذتها إسرائيل في سوريا، كما لم يحدد أيضا الإطار الزمني أو أي تفاصيل أخرى متعلقة بالضربات.

وقال نتنياهو أثناء زيارة للقوات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان المحتلة بالقرب من الحدود مع سوريا "نتحرك عندما ينبغي لنا أن نتحرك .. بما في ذلك هنا عبر الحدود بتنفيذ عشرات الضربات التي تهدف لمنع حزب الله من امتلاك أسلحة تغير قواعد اللعبة."

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