بالفيديو.. طبيب: التدخين يحد من الإصابة بالشلل الرعاش!

في اليوم العالمي للتوعية بمرض الشلل الرعاش، قال الدكتور محمد الخالد، استشاري المخ والأعصاب، إن التدخين وفق عدة دراسات له تأثير إيجابي للحد من الإصابة بمرض الشلل الرعاش، وأن التوباكو أو التبغ يقلل نسبة الإصابة بالمرض ويحد من زيادته! لكن هذا لا ينفي أن التدخين يسبب أخطر الأمراض ومنها السرطان.

وأضاف خلال استضافته في نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الاثنين)، أن مـرض الشلل الـرعـاش سمي بداء "باركنسون" نسبة للطبيب الإنجليزي "جيمس باركنسون" أول من اكتشف المرض.

ولفت "الخالد" إلى أن 80% من أسباب المرض غير معروفة، لكن يعد العامل الوراثي وتغير الجينات وتقدم العمر وضمور خلايا الدماغ العصبية من أبرز أسباب الإصابة بمرض "الشلل الرعاش".

وأوضح أن مرض "باركنسون" يظهر بصورة تدريجية، ويبدأ غالباً برجفة تكاد تكون غير محسوسة وغير مرئية في إحدى اليدين، ومن أبرز أعراض المرض: الارتجاف وبطء الحركة وتيبس العضلات وعدم الاتزان، واضطرابات النوم، وتغير في طريقة الكلام وأحياناً الخرف.

وقال "استشاري المخ والأعصاب" إن تناول بعض العقاقير ومنها أدوية خاصة بالضغط دون استشارة الطبيب، قد تساعد في الاصابة بالشلل الرعاش، فضلاً عن المبيدات الحشرية وبعض الكيماويات والمخدرات.

وأشار إلى أنه يمكن تأكيد الإصابة بداء "باركنسون" فـي حالـة الإصابة باثنين من بـيـن الأعـراض الأسـاسيـة: الرجفـة وبطـء الحركة وتيبس العضلات، ويعد "باركنسون" من الأمراض الشائعة لدى كبار السن وتبدأ الأعراض بالظهور عادة من عمر 40 إلى 60 عاماً.

وأضاف "الخالد" أنه يمكن السيطرة على مرض الشلل الرعاش بواسطة العقاقير عن طريق إفراز معدلات الجسم لمادة "الدوبامين" في المخ، كما أن رياضة المشي السريع تعمل على تحسين حركة واتزان مرضى الشلل الرعاش.

ويوافق اليوم الحادي عشر من أبريل/نيسان اليوم العالمي للتوعية بمرض الشلل الرعاش، ومـن أهـداف الـيـوم العالمي للشلل الرعاش التوعية بسبل العلاج دوائـيـاً وجـراحـيـاً والتركيـز علـى أهميـة العلاج الطبيعـي للمرضـى.

وتتراوح مـعـدلات الإصابة بـمـرض "الشلل الـرعـاش" فيما بين 12 إلـى 20 حـالـة لـكـل مـلـيـون شـخـص سنويـاً علـى مستوى العالم.