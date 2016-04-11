السجن 10 سنوات لوزير مصري سابق أدين بالفساد

وزير الزراعة السابق صلاح هلال أدين بالحبس 10 سنوات

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق "صلاح هلال" لإدانته في قضية رشوة والمتهم فيها مع ثلاثة أخرين.

كما قضت المحكمة أيضا بعزل "هلال" من وظيفته ورد ما تلقاه من أموال هو والمتهم الثاني "محي الدين قدح" والذي كان يعمل مساعدا لهلال بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه في القضية التي اتهما فيها بقبول رشى من رجل أعمال لتسهيل تخصيص 2500 فدان من أراضي الدولة.

وألقي القبض على الوزير السابق بعد دقائق من تقديم استقالته في سبتمبر أيلول الماضي.

وأعفت المحكمة المتهمين "أيمن الجميل" و"محمد فودة" من العقاب لاعترافهم.

وانتقد رئيس المحكمة المستشار "أسامة الرشيدي" المادة 107 من قانون العقوبات المصري التي تعفي الراشي والوسيط من العقاب قائلا إن هذا الإعفاء أصبح في السنوات الأخيرة بمثابة رخصة للمجرمين.

سبق وأدين فودة الذي كان مسؤولا في وزارة الثقافة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية فساد قبل ثورة 25 من كانون الثاني/يناير التي أطاحت مبارك.

واتهمت النيابة العامة المصرية هلال ومدير مكتبه بطلب وأخذ هدايا عينية وعقارات من رجل الاعمال أيمن الجميل مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في منطقة وادي النطرون على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.

وقال النيابة إن هلال وقدح حصلا على هدايا تمثلت في سداد قيمة العضوية في أحد النوادي الشهيرة في القاهرة وتبلغ 140 ألف جنيه مصري ومجموعة ملابس قيمتها 230 ألف جنيه إضافة إلى طلب تغطية تكلفة حج 16 فردا من أسر المتهمين وطلب وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.

