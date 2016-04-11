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الاندبندنت: تسريبات بنما تعزز نفوذ تنظيمي الدولة والقاعدة

11/4/2016

قال الصحفي الايرلندي المخضرم باتريك كوبيرن إن الفساد الذي كشفته وثائق بنما فتح الباب لتنظيمي الدولة والقاعدة لتعزيز نفوذهما ليس بسبب شعبيتهما، بل لضعف شعبية الحكومات التي تحاربهما وتراجع مصداقيتها أيضا.

ويضيف كوبيرن وهو صحفي متخصص في شؤون الشرق الأوسط في مقال له بصحفية في صحفية الاندبندنت البريطانية أن تسريبات بنما أدت بالفعل إلى زعزعة قوة ومصداقية المسؤولين المتورطين والمعنيين بها.

ويتابع أن البعض يتوقع الآن أن الاشمئزاز الشعبي من المؤسسات السياسية سيستفيد منه قادة من أمثال بيرني ساندرز في الولايات المتحدة وجيريمي كوربين في بريطانيا.

ويختم بأن ما لا يراه هؤلاء هو أن انفصال مصالح النخب عن مصالح الدول التي يحكمونها أنتج بالفعل دولا فاشلة أو معرضة للفشل، أو دمرتها الصراعات والحروب.

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