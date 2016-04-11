الاستخبارات البريطانية تحقق في تسريب نسخة من "هاري بوتر"

الكاتبة البريطانية "جيه كيه رولينح"- مؤلفة هاري بوتر

على الرغم من انشغالها عادة بالشؤون عالية السرية التي تخص الأمن القومي للبلاد فإن ذلك لم يمنع هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية من البحث في أمر تسريب محتمل لأحد أجزاء سلسلة هاري بوتر.

وكشف الناشر "نايجل نيوتن" عن أنه تلقى اتصالا هاتفيا غير متوقع من الهيئة قبل وقت قصير من نشر أحد أجزاء سلسلة "جيه.كيه رولينغ" الشهيرة في الوقت الذي كان فيه الملايين من القراء حول العالم يترقبون صدور الكتاب.

وقال نيوتن في مقابلة مع محطة إيه.بي.سي الإذاعية الأسترالية أثارت اهتماما كبيرا في بريطانيا يوم الأحد "أتذكر أن هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية اتصلت بي وقالت لقد تعقبنا نسخة مبكرة من الكتاب عبر الإنترنت".

وأضاف نيوتن المؤسس والرئيس التنفيذي لدار بلومزبري الناشرة لكتب هاري بوتر: جعلته يقرأ صفحة لمحررتنا التي قالت لا. هذا مزيف واصفا الجواسيس بأنهم "أشخاص طيبون".

وقال متحدث باسم هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية "نحن لا نعلق على إجراءاتنا الدفاعية ضد فنون الظلام" مشيرا إلى اسم مادة كانت تدرس في مدرسة هوجوورتس للسحر والشعوذة التي يتعلم الطلاب فيها الدفاع عن أنفسهم ضد سحرة الظلام كما هو معروف لعشاق السلسلة.