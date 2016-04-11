الاستخبارات الأمريكية تتخلى عن "محاكاة الغرق" في التحقيق

مظاهرة ضد "الإيهام بالغرق" في أمريكا-غيتي(أرشيف)

قال "جون برينان" مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية(سي.آي.إيه) إن الوكالة لن تستخدم أسلوب "محاكاة الغرق" خلال التحقيقات حتى لو سعى الرئيس المقبل لإعادة استخدامه، حيث يعتبره كثيرون شكل من أشكال التعذيب.

ومنع الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" استخدام اسلوب "محاكاة الغرق" عندما تولى السلطة في العام 2009 حيث كان يستخدم خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق "جورج دبليو بوش" أثناء التحقيق مع المتهمين بالإرهاب المشتبه بهم.

وقال برينان خلال مقابلة أجرتها معه شبكة (إن.بي.سي نيوز) الإخبارية الأمريكية من المقرر أن يجري بثها اليوم الاثنين "لن أوافق على تنفيذ بعض هذه التكتيكات والأساليب التي انتشرت حولها الأقاويل".

وكان المرشح الجمهوري المحتمل لخوض السباق الرئاسي "دونالد ترامب" أعلن عن رغبته في إعادة استخدام أسلوب "محاكاة الغرق" بالإضافة إلى ما هو "أسوأ" للحصول على معلومات من "الإرهابيين".

وأشار زميله المرشح الجمهوري المحتمل "تيد كروز" أيضا إلى استعداده لاستخدام ما يسمى بأساليب "الاستجواب المعزز" في بعض الحالات.