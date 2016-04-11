اتهام ضابط بحرية أمريكي بالتجسس

سفن للبحرية الأمريكية- موقع البحرية الأمريكية

أكد مسؤول أمريكي أن ضابطا في استطلاع البحرية يواجه تهما بالتجسس لصالح دولة أجنبية رجحت مصادر لوكالة رويترز إنها ربما تكون الصين أو تايوان.

وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته إن الضابط المتهم كان يعمل في مقر مجموعة البحرية للدوريات والاستطلاع التي تشرف على جمع المعلومات الاستخباراتية في الخارج، مشيرا إلى أن الضابط كان لديه حق التعامل مع معلومات مخابراتية حساسة.

وأخفت صحيفة الاتهام اسم المشتبه به، ورفضت البحرية الأمريكية تقديم أي معلومات عن شخصيته.

ووجهت السلطات للمشتبه به تهمة تمرير معلومات أمنية في واقعتين، ومحاولة القيام بذلك ثلاث مرات مع ممثل حكومة أجنبية "بقصد أو الاعتقاد أنها ستستخدم لصالح دولة أجنبية" لم يتم ذكرها في صحيفة الإتهام، لكن المسؤول قال لرويترز إن الصين وتايوان هما الدولتان المرجحتان وإن أكد أن التحقيق مازال جاريا.