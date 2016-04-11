إيران تتسلم أول شحنة صواريخ "إس 300″من روسيا

صواريخ إس 300 خلال عرض عسكري في روسيا-غيتي(أرشيف)

قالت إيران إنها تسلمت الشحنة الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس 300.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء اليوم (الاثنين) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية "حسين جابر أنصاري" قوله إن موسكو أرسلت الشحنة الأولى من النظام الدفاعي الصاروخي إلى طهران.

وتقول روسيا إنها ألغت عقدا لتسليم صواريخ إس 300 لإيران في العام 2010 تحت ضغط من الغرب.

لكن الرئيس "فلاديمير بوتين" رفع الحظر في أبريل/نيسان 2015 بعد اتفاق نووي مؤقت بين طهران والقوى العالمية الكبرى.

وتعد منظومة صواريخ إس 300 من أقوى أنظمة الدفاع الجوي في العالم.

