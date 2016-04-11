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إنزال 20 طن مساعدات في دير الزور بسوريا

11/4/2016

طفل سوري يحمل مساعدات غذائية-غيتي(أرشيف)

قالت الأمم المتحدة إنها تمكنت من إنزال 20 طنا من المواد الغذائية بالمظلات في مدينة دير الزور السورية التي يحاصرها مسلحون منتمون لتنظيم الدولة.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن عملية الإنزال الجوي تمت أمس الأحد، مضيفا أنها المرة الأولى التي يصل فيها البرنامج إلى 200 ألف شخص في 

المدينة الواقعة شرقي البلاد، منذ بدء حصارها في مارس/ آذار من عام 2014.      

وستكفي المساعدات التي تم إنزالها في دير الزور، لإطعام 2500 شخص فقط لمدة شهر واحد، إلا أن برنامج الاغذية العالمي يقول إنه يعتزم القيام بمزيد من عمليات إنزال الغذاء قريبا، للتخفيف من "النقص الحاد في الغذاء".

وكانت المحاولة الأولى للوصول إلى السكان المحاصرين عن طريق الجو في فبراير/ شباط الماضي، فشلت بسبب الرياح القوية ومشاكل تقنية.

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