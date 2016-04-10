هنية: الاحتلال يفشل في كسر صمود غزة رغم الحصار

قال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تصفية القضية الفلسطينية، وإن انعقاد الملتقى في غزة يعد دليلا على قوة القطاع واستقلال إرادته رغم الحصار الذي استمر لأكثر من عشر سنوات تخللها في تلك الفترة ثلاثة حروب.

وأضاف هنية، في كلمته خلال الملتقى البرلماني الدولي لدعم القضية الفلسطينية بقطاع غزة، "نحن أحوج ما نكون إلى مظلة لدعم المقاومة فرسائل الملتقى عديدة نوجهها للأمة وأحرار العالم، ولابد من بناء استراتيجية وطنية انطلاقا من فقه المحنة المتمثل في انتفاضة القدس المباركة".

واختتم حديثه قائلا "نأمل أن تستعيد الأمة توازنها من أجل القضية المحورية ألا وهي قضية فلسطين"، مؤكداً أن حماس تسير قدماً نحو المصالحة الشاملة التي ستعيد العافية لعلاقتها مع محيطها العربي، خاصة مصر.