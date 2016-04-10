معرض فني في بروكسل

كنت مولعة بالتحليق و الطيران , فقد قررت أن أحط على فرع مائس في تلك الحديقة . كان يغريني بنضارته و جماله , فبدت لي هذه الكائنات متأقزمة قليلا , و صار الكون من أعلى الشجرة أكثر رحابة في عيني , فأخذني الهوس بالارتفاع إلى أن أطلق جناحي للريح , و ظللت أعلو , و أعلو. و كلما زاد ارتفاعي تأقزمت تلك الكائنات حتى كادت تتلاشى , صرت أراها من بعيد كأسراب نمل تسعى هنا و هناك , ملأت صدري بشهيق لذيذ , و أطلقت قرقعة صوتي للريح , التي آن أن تحط بي على قمة جبل شاهق… ما هذا الجمال… و ما هذا الاتساع الذي يضيق بنا على سطح الأرض… أخذني تأملي بعيدا بعيدا … يا الله … ما أصغر هذا المخلوق

… و ما أضعفه … ذلك الإنسان … ليته يأتي هنا ليرى نفسه على حقيقتها , مخلوق متأقزم متلاش لا حول له و لا قوة إلا بما رحم ربي , ووجدتني أصب جام غضبي عليه , لو علم هذا المخلوق مقداره الحقيقي لامتنع عن الكبر , لكف يده عن البطش و الظلم , و كف لسانه عن الكذب و الرياء و الفحش و النميمة ..و ..و .