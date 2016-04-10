مصر: دعوى قضائية لوقف تنفيذ ترسيم الحدود مع السعودية

ترسيم الحدود أسفر عن وقوع جزيرتي تيران وصنافير في المياه السعودية

أقام علي أيوب المحامي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري طالب فيها بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

واختصمت الدعوى رقم (43709) لسنة 70 قضائية كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.

ذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور.

وكان بيان لمجلس الوزراء المصري قال إن الرسم الفني لترسيم الحدود بين مصر والسعودية أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.