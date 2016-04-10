مصر: خفض جديد لدعم الوقود قد يزيد الأزمات المعيشية

وزارة المالية – مصر

يتوقع خبراء أن يؤدي تطبيق ما أعلنته الحكومة المصرية من خفض جديد لدعم الوقود إلى زيادة معاناة المواطنين وزيادة حدة الأزمات المعيشية، وأن الزعم بزيادة الدعم الغذائي إلى 42 مليار جنيه، مقابل 37.7 مليار جنيه بالموازنة الحالية، لا يعني توقع زيادة مخصصات الأفراد بذلك الدعم والبالغ 15 جنيها شهريا للفرد.

في الوقت الذي تزداد فيه معاناة المواطنين المصريين بسبب الغلاء وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس السبت إن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية بنحو 42.6 % في موازنة السنة المالية 2016-2017.

تناقض

ويتناقض هذا الإجراء مع ما أعلنه الوزير في نفس المؤتمر الصحفي أمس حين قال: إن الموازنة الجديدة تعد أحد أهم آليات تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة، حيث ترتكز علي 3 محددات رئيسية، يتمثل إحداها في عدالة توزيع الدخول، وتحقيق الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ سياسات وبرامج محددة، تستهدف الفئات الأقل دخلاً والفئات المهمشة، مثل التوسع في برامج الدعم النقدي ومعاش الضمان الاجتماعي، ودعم الغذاء وإسكان محدودي الدخل وبرنامج التأمين الصحي الشامل، وبرامج الدعم الأخرى.

وأضاف الجارحي أن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية في موازنة 2016-2017 إلى 35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2015-2016، وأنه سيتم رفع دعم السلع التموينية إلى 42 مليار جنيه في السنة المالية 2016-2017 من 37.7 مليار جنيه في موازنة العام 2015-2016.

بدوره، قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات النقدية: إن خفض دعم المواد البترولية في 2016-2017 سيتحقق بفضل هبوط أسعار النفط بالإضافة إلى توفير ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه من خلال إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول.

وكانت مصر خفضت في السنة المالية 2015-2016 دعم الوقود إلى 61 مليار جنيه من نحو 100 مليار جنيه في 2014-2015.

وهبطت الأسعار العالمية للنفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو حزيران 2014 حتى وصلت الجمعة الماضية إلى 42 دولارا للبرميل.

وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قد قال في ديسمبر/كانون أول الماضي إن حكومته تسعى لخفض دعم المنتجات البترولية إلى 30 % على مدى خمس سنوات، مقارنة مع مستواه في منتصف 2014 في تراجع عن هدف الحكومة السابقة برفع الدعم نهائيا خلال تلك الفترة.

وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو/تموز 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.

وكان مسؤول في وزارة البترول المصرية، قد قال في فبراير/شباط الماضي، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد بلغت نحو 26 مليار جنيه (3.321 مليارات دولار) في أول ستة أشهر من السنة المالية 2015-2016.

وكان دعم الوقود في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية السابقة 2014-2015 بلغ 45 مليار جنيه، ما يعني أن تكلفة الدعم انخفضت 19 مليار جنيه، ما يعادل 42.2% في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية.

ورغم أن البيانات النهائية لموازنة العام الجديد لن تتحدد إلا بعد إقرار البرلمان لها، ثم تصديق رئيس الجمهورية عليها، خاصة أن دستور 2014 أعطى للبرلمان حق تعديل الموازنة، إلا أن ظروف اختيار أعضاء البرلمان وولائهم للسلطة الحالية، وتمريرهم عشرات القوانين التي تم إصدارها منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، يتوقع تمريره أيضا للموازنة.

زيادة وهمية

وحول زيادة دعم السلع التموينية يقول الكاتب الصحفي ممدوح الولي في مقال له: "إن الزعم بزيادة الدعم الغذائي إلى 42 مليار جنيه، مقابل 37.7 مليار جنيه بالموازنة الحالية، لا يعني توقع زيادة مخصصات الأفراد بذلك الدعم والبالغ 15 جنيها شهريا للفرد، لمن لديهم بطاقات تموينية وعددهم 63 مليون شخص من إجمالي 90 مليون مصري".

ولكن الزيادة جاءت –بحسب الولي-بسبب خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال العام الماضي بنسبة تجاوزت 15 %، أي أصبح مطلوبا توفير جنيهات أكثر لاستيراد الزيت والسكر والقمح، ومع كون نسبة نمو مخصصات الدعم الغذائي البالغة 11%، أقل من نسبة انخفاض الجنيه، فهذا يعني نقص المخصصات الحقيقية للدعم الغذائي.

زيادة العجز

في الوقت نفسه أعلن وزير المالية المصري عن توقع بلوغ قيمة العجز بموازنة العام المالي الجديد، 2016/2017 والذي يبدأ أول شهر تموز/ يوليو القادم، نحو 319.4 مليار جنيه أي ما يقدر بنحو 9.8% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5% من الناتج خلال العام الجاري.

وأضاف الجارحي أن حجم الفوائد على ديون البلاد سيصل إلى 299 مليار جنيه في الموازنة المقبلة للسنة المالية 2016-2017 بما يتجاوز 28 % من حجم المصروفات، ويزيد هذا الرقم عن حجم الفوائد على الديون في السنة المالية الحالية 2015-2016 والبالغ 244 مليار جنيه بحسب البيان المالي للموازنة.

ويبلغ حجم الإيرادات المقدرة نحو 631 مليار جنيه بزيادة 20.5% عن المتوقع للعام المالي الجاري من بينها نحو 433.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية.

كما يبلغ إجمالي المصروفات العامة نحو 936 مليار جنيه بزيادة 12.9% عن المتوقع للعام المالي الجاري، ومن بينها نحو 228 مليار جنيه لمصروفات الأجور، و201 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ونحو 292.5 مليار جنيه مصروفات فوائد الدين الحكومي، حيث تمثل مصروفات الأجور والدعم وفوائد الدين نحو 78% من إجمالي الإنفاق العام.

ويقول برلماني سابق: إن الزعم بخفض نسبة العجز بالموازنة إلى 9.8% بالعام المالي الجديد، هو أمر بعيد المنال، ويتكرر إعلانه مع كل موازنة خلال السنوات الماضية، لكن العجز النهائي يزيد عن تلك النسبة كثيرا، بسبب الاضطراب السياسي والأمني الذي تعيشه البلاد.