لاريبوبليكا: القاهرة كانت تتجسس على المحققين الإيطاليين

مظاهرات أمام السفارة المصرية بإيطاليا تطالب بالكشف عن قتلة ريجيني

قالت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية إن القاهرة كانت تتجسس على القضاة والمحققين الإيطاليين في قضية مقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" أثناء وجودهم في العاصمة المصرية، ورصدت تحركاتهم، ووضعت أجهزة اتصالاتهم تحت المراقبة.

وأشارت الصحيفة إن ما سمته (النظام العسكري) الذي يفرض السرية، وعدمَ قابلية انتهاك خصوصية المواطنين المصريين المكفولة دستوريا، كان قد رصد وتجسس لمدة ثمانية أسابيع، ليلا ونهارا، على جميع تحركات واتصالات أعضاء فريق التحقيق الإيطالي في القاهرة.

وأضافت الصحيفة، أن النظام العسكري فرض إجراءات صارمة على موظفي السلك الدبلوماسي الإيطالي في القاهرة.

ويشار إلى أن مقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" أثار خلافات بين الجانبين المصري والإيطالي، حيث تطالب إيطاليا بالكشف عن حقيقة مقتل "ريجيني" وتقديم الجناة للعدالة.