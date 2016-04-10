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"كيري" في زيارة تاريخية إلى هيروشيما

10/4/2016
 
"كيري" في زيارة تاريخية إلى هيروشيما (الفرنسية)

وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الاحد إلى اليابان للمشاركة في اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما، في زيارة غير مسبوقة لوزير أمريكي لهذه المدينة التي تعرضت لأول قصف نووي في التاريخ حين استهدفتها واشنطن بقنبلة ذرية في أغسطس/آب عام 1945.

وحل كيري بقاعدة ايواكوني العسكرية الواقعة غرب هيروشيما قادماً من العاصمة الافغانية كابل بعد جوله قادته إلى البحرين والعراق وأفغانستان. ومن المقرر أن يزور، الاثنين، النصب التذكاري للمدينة،

وسيتوجه كيري الاثنين الى متحف نصب السلام قبل تكريم ذكرى ضحايا القصف النووي الأمريكي الذي حدث في 6 أغسطس/آب عام 1945، ويبلغ عددهم 140 ألف قتيل.

والتزمت وزارة الخارجية الامريكية التي أعلنت عن زيارة كيري، التحفظ بشأن هذا الحدث الذي يرتدي طابعاً رمزياً كبيراً، ومن المقرر أن يتحدث كيري في مؤتمر صحفي بعد ظهر الاثنين قبل العودة إلى بلاده.

 

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