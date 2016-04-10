البث الحي
منوعات

غولدن ستيت يتمسك بدخول تاريخ كرة السلة الأمريكية

10/4/2016
فريق جولدن ستيب لكرة السلة – رويترز

تمسك فريق غولدن ستيت وريورز حامل اللقب بفرصة دخول تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وفاز 100-99 على ممفيس جريزليز أمس السبت.
 
ويتطلع وريورز إلى أن يصبح أول فريق في تاريخ المسابقة يحقق 73 انتصارا خلال منافسات الدور التمهيدي؛ لكنه كاد أن يفقد هذه الفرصة أمام جريزليز المتعثر.
 
وتقدم ممفيس – الذي خسر 11 مرة في آخر 14 مباراة – معظم فترات
الربع الأخير قبل أن يخسر بفارق نقطة واحدة في النهاية، وحقق وريورز بذلك انتصاره 71 هذا الموسم مقابل تسع هزائم. وسيلعب في آخر جولتين في ضيافة سان أنطونيو سبيرز اليوم الأحد ثم على أرضه أمام جريزليز يوم الأربعاء المقبل.
 
ويحاول وريورز كسر الرقم القياسي لشيكاغو بولز بقيادة الأسطورة
مايكل غوردان عندما فاز 72 مرة مقابل عشر هزائم في موسم 1995-1996.
 
وعانى ستيفن كوري وكلاي طومسون في تسجيل الرميات الثلاثية لوريورز وسجلا خمس رميات من 24 محاولة؛ لكن درايموند جرين تألق وأحرز 23 نقطة منها الرمية الحاسمة للانتصار وتابع 11 كرة مرتدة.
 
وأنهى طومسون المباراة برصيد 20 نقطة فيما سجل كوري 17 نقطة رغم أنه أحرز ثلاث رميات ثلاثية فقط من 14 محاولة.
 
وتصدر مات بارنز قائمة مسجلي النقاط في ممفيس برصيد 24 نقطة كما استحوذ على 15 كرة مرتدة.
 
وانتفض شيكاغو بولز واستفاد من تألق جيمي بوتلر والبديل كريستيانو فليسيو ليفوز 105-102 على كليفلاند كافاليرز.

وكان كافاليرز في حاجة إلى الفوز بهذه المباراة لضمان حسم صدارة القسم الشرقي للمرة الثالثة في تاريخ المسابقة.

 

المزيد من منوعات

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)