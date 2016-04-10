غولدن ستيت يتمسك بدخول تاريخ كرة السلة الأمريكية

فريق جولدن ستيب لكرة السلة – رويترز

تمسك فريق غولدن ستيت وريورز حامل اللقب بفرصة دخول تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وفاز 100-99 على ممفيس جريزليز أمس السبت.



ويتطلع وريورز إلى أن يصبح أول فريق في تاريخ المسابقة يحقق 73 انتصارا خلال منافسات الدور التمهيدي؛ لكنه كاد أن يفقد هذه الفرصة أمام جريزليز المتعثر.



وتقدم ممفيس – الذي خسر 11 مرة في آخر 14 مباراة – معظم فترات

الربع الأخير قبل أن يخسر بفارق نقطة واحدة في النهاية، وحقق وريورز بذلك انتصاره 71 هذا الموسم مقابل تسع هزائم. وسيلعب في آخر جولتين في ضيافة سان أنطونيو سبيرز اليوم الأحد ثم على أرضه أمام جريزليز يوم الأربعاء المقبل.



ويحاول وريورز كسر الرقم القياسي لشيكاغو بولز بقيادة الأسطورة

مايكل غوردان عندما فاز 72 مرة مقابل عشر هزائم في موسم 1995-1996.



وعانى ستيفن كوري وكلاي طومسون في تسجيل الرميات الثلاثية لوريورز وسجلا خمس رميات من 24 محاولة؛ لكن درايموند جرين تألق وأحرز 23 نقطة منها الرمية الحاسمة للانتصار وتابع 11 كرة مرتدة.



وأنهى طومسون المباراة برصيد 20 نقطة فيما سجل كوري 17 نقطة رغم أنه أحرز ثلاث رميات ثلاثية فقط من 14 محاولة.



وتصدر مات بارنز قائمة مسجلي النقاط في ممفيس برصيد 24 نقطة كما استحوذ على 15 كرة مرتدة.



وانتفض شيكاغو بولز واستفاد من تألق جيمي بوتلر والبديل كريستيانو فليسيو ليفوز 105-102 على كليفلاند كافاليرز.

وكان كافاليرز في حاجة إلى الفوز بهذه المباراة لضمان حسم صدارة القسم الشرقي للمرة الثالثة في تاريخ المسابقة.