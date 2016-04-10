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غارديان: التجويع سلاح حرب مستمر في سوريا رغم الهدنة

10/4/2016

أطباء بلا حدود: الأوضاع مأساوية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة

قالت صحفية غارديان البريطانية إن التجويع لا يزال يُستخدم كسلاح في الحرب السورية، على الرغم من الاتفاق الجزئي لوقف الأعمال القتالية.

وأضافت صحيفة غارديان البريطانية استنادا إلى "منظمة أطباء بلا حدود" أنه بعد ما يقرب من ستة أسابيع على تنفيذ وقف إطلاق النار، لم تصل سوى مساعدات ضئيلة إلى المناطق التي تحاصرها الحكومة السورية.

ووفقاً لأطباء بلا حدود، فإن الظروف خلال الأسبوعين الماضيين كانت مأساوية جداً، خصوصاً في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة قرب دمشق.

وأشارت المنظمة إلى أن المناطق التي يصعب الوصول إليها هي التي فرض فيها النظام السوري ووكلاؤه في الحرب حصارَ التجويع.

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