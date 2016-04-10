شاهد: هدفا فاردي يقربان ليستر من لقب الدوري الإنجليزي

اقترب فريق ليستر سيتي خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ملعب مضيفه سندرلاند 2/صفر اليوم (الأحد) في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

ورفع ليستر رصيده في الصدارة إلى 72 نقطة بفارق عشر نقاط أمام اقرب ملاحقيه توتنهام والذي يلاقي ضيفه مانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم.

وظل سندرلاند في المركز الثالث من القاع برصيد 27 نقطة.

ويدين ليستر بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الدولي "جيمي فاردي" الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين: 66 و.95 وحقق ليستر سيتي فوزه الخامس على التوالي، كما حقق الفريق فوزه الحادي والعشرين في الموسم الحالي مقابل تسعة تعادلات وثلاث هزائم.

وخسر سندرلاند للمرة السابعة عشر هذا الموسم مقابل تسعة تعادلات وست هزائم.

وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول بفوز ليستر 4 / 2 في الثامن من آب/اغسطس من العام الماضي.

وفي آخر خمس مواجهات من الموسم يستضيف ليستر سيتي وستهام يونايتد وسوانزي سيتي وإيفرتون ويخرج لملاقاة مانشستر يونايتد وتشلسي.