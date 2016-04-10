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شاهد: مهرجان ألوان هندوسي للنساء للبحث عن الزوج المناسب

10/4/2016

 احتفل أهل راجاستان شمال غربي الهند، يوم السبت، بكثير من الحماسة، بمهرجان "غانغور" الهندوسي زاهي الألوان.

المهرجان الذي يستمر 16 يوما، بادئا بعد يوم من مهرجان ألوان "هولي" في الخامس والعشرين من مارس/آذار، يثير بالأساس اهتمام النساء ممن يعبدن إلاههم "غوري"، زوجة الرب "شيفا" في الأساطير الهندوسية، حيث تعبدها النساء غير المتزوجات ابتغاء للزوج المناسب، على حين تعبدها المتزوجات ابتغاء الصحة والرفاهية والعمر المديد لأزواجهن.

الاحتفال الذي يجذب الهندوس من المدن القريبة، كما يجذب السائحين الذين يغرقون في الأجواء الكرنفالية، يعتبر جزءا من ثقافة " الجايبور" القديمة جدا، ويشتهر ضمن طقوسه بطبق تحلية يدعى "غيوار"، يقوم الأصدقاء والجيران بتبادله أثناء المهرجان.

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