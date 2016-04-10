شاهد: لهذه الأسباب لا تأكل الجبنة مع البطيخ

قال الدكتور خالد المقدم، أخصائي التغذية وعلوم الأطعمة، إن تقلبات الطقس خلال فصول السنة الأربعة لها مردود على استفادات الجسم الغذائية واحتياجاته خلال كل فصل، ومن المعروف أن فصلي الصيف والربيع يكثر فيهما زيادة الوزن 3 أضعاف من أي وقت آخر، حيث يكون الإنسان معتاد على تناول كمية كبيرة من طاقة الغذاء في الشتاء ويظل على نفس النمط مع حلول الربيع والصيف، مع أنه من المفترض تقليل النسبة بـ10% أو 15% من معدل الغذاء في الشتاء.

وأضاف المقدم، خلال لقائه بنافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر اليوم الأحد ، أنه يجب الاستفادة من الخضروات والفواكه الموسمية الخاصة بكل فصل من فصول السنة حتى لا تؤثر سلباً على جهاز المناعة، فنجد مثلاً في الشتاء يكون موسم البرتقال الغني بفيتامين (سي)، وهو مضاد للأكسدة وعلاج لمشاكل الجهاز التنفسي والتي تحدث غالباً في البرد، وفي الربيع تكثر الأغذية الغنية بفيتامين (أيه) والتي تعزز وظائف الجسم والذاكرة والكبد والجهاز التناسلي وتقليل الكوليسترول الضار مع التركيز على الألياف وشرب كميات كبيرة من السوائل.

ورداً على أسئلة المشاهدين، قال "المقدم" إن الشوفان يخفض الكوليسترول الضار، أما البيض فهو مفيد جداً مفيد للذاكرة في فترة الربيع، ونصح بتجنب الأيس كريم بكل أنواعه في فصل الربيع، ويجب أن تكون المشاوي خالية من الدهون، وتناول الشوربات قليلة الدهون ومراعاة طريقة الطهي.

وأوضح أن طريقة إعداد المادة الغذائية وتجهيزها للأكل بشكل خاطئ يمكن أن يفقدها خواصها، فعلى سبيل المثال الروبيان مفيد جداً في الصيف وبه مادة مضادة للاكتئاب لكن لابد من طهيه بدون زيت، والشوفان بني أو أبيض يمكن تجهيزه بالحليب أو الروب أو مضافاً إلى شوربة الخضار، ولا يفضل أن نضيف سكريات للأطعمة في فصل الصيف، كما أن معدل الاحساس بالشبع يكون أسرع إذا كان الإنسان جالساً، أما الواقف أو المتحرك فإحساسه بالشبع ضعيف.

وأشار "المقدم" إلى أن الخرشوف أيضاً من المواد المنظمة والمفيد جداً للكبد، فيما البطيخ مضاد أكسدة عالي ويقلل الكوليسترول الضار بالجسم ويقوى مناعة الجهاز الهضمي وطارد للمواد الضارة وهو من أقل الأغذية في نسبة السكريات، لكن عادة أكل الجبنة بالبطيخ خاطئة تماماً وتسبب احتباس السوائل بالجسم.

ولفت إلى أن الطماطم أيضاً مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان ومطهر للجهاز الهضمي وأليافها ذائبة، لكن تحتوي على نسبة أوجزلات عالية، ومن الممكن أن تسبب حصوات وبالتالي فيفضل إزالة البذور الداخلية للطماطم قبل تناولها، فيما الموز غني جداً بالحديد ومضاد للأكسدة وبه نسبة فيتامينات عالية لكن يجب تناوله ناضجاً تماماً وليس أخضر.

وعن تخزين المياه في الجسم، قال "المقدم" إنه عادة يحدث بين الفصول، والبعض لديه مشاكل في الغدة العرقية وننصحهم جميعاً بتقليل الملح في الطعام، وتناول الخضروات الغنية بالكلوروفيل مثل البقدونس فهو طارد للماء الزائد بالجسم ومدر ممتاز للبول، كذلك الشاي بالياسمين مدر للبول، ومن المفترض أن يشرب الإنسان من2 إلى 3 لترات مياه في اليوم.

وأضاف أن الأشخاص النباتيين فيجب أن يركزوا على البقوليات من أجل البروتين وأن يجمعوا بينها وبين الحبوب وأن يدخلوا المشروم في قائمة طعامهم باعتباره بروتين كامل، أيضاً البصل والثوم مضادات أكسدة ويسرعان الحرق؛ لكن إذا أُسيء تخزينهم فقد تسبب عفونة في المعدة لذا يجب إضافة ملعقتين خل كمطهر على ماء غسيل البصل والثوم.

وأوضح "المقدم" أن الأغذية تقسم إلى 3 مجموعة الطاقة والبناء والوقاية، بعد سن الأربعين الشخص يحتاج إلى مجموعات الوقاية والبناء لتعويض وتجديد أنسجة الجسم، أما في فترة الشباب والمراهقة فيكون التركيز على الطاقة من خلال الكربوهيدرات المعقدة وليست البسيطة مثل النشويات وليس السكريات.

ولفت إلى أنه مع تقدم العمر يكون الإنسان بحاجة إلى فيتامينات (أيه) و(إي) والسيلينيوم و(سي)، لتقوية جهاز المناعة وتقليل الكوليسترول الضار، وفيتامين (أيه) موجود في الجزر والجوافة وزيت الزيتون والبيض، أما فيتامين (سي) متوفر في الجوافة والبرتقال والفلفل، والسلينيوم متوفر في البقوليات كالفاصوليا البيضاء والحمراء، ومع تقدم العمر يكون الشخص بحاجة لتنشيط الذاكرة فننصح بالفراولة والعنب البري.