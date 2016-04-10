البث الحي
منوعات

شاهد: كاميرا مراقبة تلتقط نشاط الباندا موسم التزاوج!

10/4/2016

عرضت المحمية الطبيعية القومية في بايشويجيانغ بالصين مقطعا يظهر نشاط الباندا البرية العملاقة في موسم التزاوج، في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وذلك عبر كاميرا الأشعة تحت الحمراء، المثبتة في المحمية التي يقع على ارتفاع 2630 مترا فوق سطح البحر.

وأظهر المقطع قيام الحيوانات بمسح مؤخراتها، التي تحوي غددا تناسلية،  في الأشجار، وتبولها على جذوعها، في سبيل جذب الجنس الآخر للتزاوج، عبر روائح خاصة.

وكان المحافظون على فصائل الكائنات المهددة بالانقراض في الصين قد قالوا إنهم نجحوا في تربية أكثر من 400 حيوان باندا، من الحيوانات المتحفظ عليها لديهم، ما اعتبروه قفزة هامة، من المتوقع أن تشجعهم على بدء تحسين الجودة الجينية لهذا الحيوان المهدد بالانقراض.

وكانت "إدارة الغابات" في البلاد قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن وصول عدد الباندا العملاقة المهجنة لديها إلى 422، أظهرت جميعها علامات الاستقرار، بعد عقود من جهود المحافظة على السلالات.

ويحتفظ بنحو 60% من الباندا المهجنة في محمية "وولونج" الطبيعية في سيشوان بالصين، بينما يتم تربية أكثر من مائة حيوان في عشرات حدائق الحيوان ومراكز الأبحاث حول العالم.

وحول الخطوة المقبلة قال زانج هيمنج مدير مركز الأبحاث والمحافظة على الباندا العملاقة في سيشوان بالصين إنه وزملاءه يبحثون عن طرق لتجنب التناسل البيني للباندا، في سبيل تحسين الجودة الجينية، وحماية التنوع، واصفا المرحلة المقبلة بالولادة الصحية والرعاية الجيدة، موضحا أن الغاية النهائية هي إعادة الحيوانات إلى الحياة البرية.

يذكر أن عدد الباندا التي تكمل حياتها في البرية لا يتجاوز بضعة آلاف، وفقا للصندوق العالمي لرعاية البيئة، ما وضع الفصيلة في خانة المهددين بالانقراض.

المزيد من منوعات

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)