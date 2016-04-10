شاهد: كاميرا مراقبة تلتقط نشاط الباندا موسم التزاوج!

عرضت المحمية الطبيعية القومية في بايشويجيانغ بالصين مقطعا يظهر نشاط الباندا البرية العملاقة في موسم التزاوج، في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وذلك عبر كاميرا الأشعة تحت الحمراء، المثبتة في المحمية التي يقع على ارتفاع 2630 مترا فوق سطح البحر.

وأظهر المقطع قيام الحيوانات بمسح مؤخراتها، التي تحوي غددا تناسلية، في الأشجار، وتبولها على جذوعها، في سبيل جذب الجنس الآخر للتزاوج، عبر روائح خاصة.

وكان المحافظون على فصائل الكائنات المهددة بالانقراض في الصين قد قالوا إنهم نجحوا في تربية أكثر من 400 حيوان باندا، من الحيوانات المتحفظ عليها لديهم، ما اعتبروه قفزة هامة، من المتوقع أن تشجعهم على بدء تحسين الجودة الجينية لهذا الحيوان المهدد بالانقراض.

وكانت "إدارة الغابات" في البلاد قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن وصول عدد الباندا العملاقة المهجنة لديها إلى 422، أظهرت جميعها علامات الاستقرار، بعد عقود من جهود المحافظة على السلالات.

ويحتفظ بنحو 60% من الباندا المهجنة في محمية "وولونج" الطبيعية في سيشوان بالصين، بينما يتم تربية أكثر من مائة حيوان في عشرات حدائق الحيوان ومراكز الأبحاث حول العالم.

وحول الخطوة المقبلة قال زانج هيمنج مدير مركز الأبحاث والمحافظة على الباندا العملاقة في سيشوان بالصين إنه وزملاءه يبحثون عن طرق لتجنب التناسل البيني للباندا، في سبيل تحسين الجودة الجينية، وحماية التنوع، واصفا المرحلة المقبلة بالولادة الصحية والرعاية الجيدة، موضحا أن الغاية النهائية هي إعادة الحيوانات إلى الحياة البرية.

يذكر أن عدد الباندا التي تكمل حياتها في البرية لا يتجاوز بضعة آلاف، وفقا للصندوق العالمي لرعاية البيئة، ما وضع الفصيلة في خانة المهددين بالانقراض.