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شاهد: صاروخ إمدادات يلتحم بمحطة الفضاء الدولية

10/4/2016

وصلت مركبة الشحن (سبيس إكس دراغون) إلى المحطة الفضائية الدولية بعد يومين من انطلاقها من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

واستخدم رواد المحطة ذراعا آلية ضخمة لالتقاط (دراغون) التي كانت تدور على ارتفاع 260 ميلا فوق المحيط الهادي.

وتحمل (دراغون) على متنها سبعة آلاف رطل من المؤن والمواد العلمية وحجرة قابلة للنفخ من تصميم شركة (بيغلو إيروسبيس).

الحجرة الجديدة ستصبح في حجم حجرة نوم صغيرة حال امتلائها بالهواء.

وسيجري توصيلها بالمحطة الفضائية نهاية الأسبوع القادم، لكنها لن تملأ بالهواء قبل نهاية مايو/أيار.

تعد هذه أول عملية تسليم تقوم به شركة سبيس إكس لصالح ناسا خلال عام، حيث تسبب فشل عملية إطلاق في يونيو/حزيران الماضي في توقف عمليات الشحن.                     

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