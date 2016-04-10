شاهد: زوار معرض كوميك كون دبي يرتدون أزياء الأبطال الخارقين

توافد أكثر من 70 ألفا من عشاق الكتب المصورة والأفلام والألعاب على معرض كوميك كون دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع – وكثير منهم يرتدون أزياء الأبطال الخارقين المفضلين لديهم أو شخصيات ألعاب الفيديو- لاستكشاف أحدث ما في مجالات الألعاب والكتب المصورة وعالم الخيال من وسائل الترفيه.

واستضاف المعرض هذا العام مشاهير عالميين، بينهم نيكولاي كوستر والداو نجم مسلسل جيم أوف ثرونز (لعبة العروش) ونجم الهيب هوب داريل مادكانيالز الذي وقع على تذكارات وتحدث إلى المعجبين.

الحدث السنوي الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، ويحتفي بثقافة البوب والترفيه، أصبح من أكبر عشر مناسبات مماثلة في العالم، واجتذب أكثر من 70 ألف زائر في يومين، ربعهم على الأقل جاؤوا من الخارج خصيصا لهذا الحدث.

وقد نما المعرض أيضا ليصبح أهم منصة انطلاق لفناني البوب الصاعدين والمنتجين في هذا المجال في المنطقة.