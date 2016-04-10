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شاهد : بطولة للدراجات في البصرة بعد انقطاع دام 15 عاما

10/4/2016

 بعد انقطاع دام 15 عاما عادت بطولة العراق للدراجات الهوائية إلى محافظة البصرة بجنوب البلاد.

واجتذبت البطولة المفتوحة للرجال والنساء 30 من أعضاء نوادي الدراجات من 9 محافظات مختلفة في وسط وجنوب العراق.

وحاول 16 فريقا التأهل إلى الدور ربع النهائي للتنافس مع فرق أخرى من منطقة الحكم الذاتي في شمال العراق وذلك بهدف اختيار أفضل اللاعبين للمنتخب الوطني العراقي.

وانطلقت البطولة يوم الخميس 7 من أبريل/نيسان وانتهت يوم السبت 9 من أبريل /نيسان بمشاركة أكثر من 150 من متسابقي الدراجات الهوائية.

وجرت السباقات على الطريق السريع بين البصرة ومحافظة ذي قار، بدءا من مطار البصرة، وأمنت الشرطة المحلية مسافة 40 كيلومترا من الطريق للمتسابقين – وهو شرط ومطلب لبطولة الدراجات.

وما زالت رياضات الدراجات الهوائية جديدة نسبيا في العراق لكن هناك أملا في نشأة جيل جديد من هواة الدراجات الهوائية مع عودة مثل هذه المناسبات.

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