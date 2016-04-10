شاهد: أردوغان: مبادئ أربعة تقوم عليها تركيا

أكد رئيس الجمهورية التركية "رجب طيب أردوغان" على المبادئ الأربعة التي تقوم عليها دولته، وهي شعب واحد، وعلم واحد يستمد لونه من دماء الشهداء، ووطن واحد، ودولة واحدة، محذرا من كافة جهود التقسيم وظهور أي كيانات موازية تتحدى الدولة، ومحذرا من يسعون لتجزئة الوطن التركي من دفع ضريبة باهظة، لأن تركيا على حد قوله لن تصبح مركزا للمؤامرات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام أنصاره بمناسبة افتتاح مركز طبي جديد بمنطقة عمرانية بمدينة اسطنبول، وقال فيها إن حكومة حزبه اهتمت منذ يومها الأول بالرعاية الصحية للمواطنين، فافتتحت أكثر من ألفي مركز صحي ومستشفى، في غضون ثلاثة عشر عاما، بالإضافة إلى زيادة عدد الغرف والأسرة والإمكانيات، ما نتج عنه ارتفاع كفاءة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في جميع الولايات التركية، كما كشف عن حملات تقوم بها حكومته لبناء مستشفيات عملاقة، قائلا: "منذ الآن لن تكون الولايات المتحدة وجهة المرضى، الباحثين عن مستوى عال من الرعاية الطبية".

وقال الرئيس التركي إن حكومته، كان شعارها منذ البداية: لن نخدع أحدا، ولن نسمح لأحد بخداعنا! معربا عن جاهزية المستشفيات الجديدة في 2018، ليس فقط لمواطنيه، ولكن أيضا للمرضى من شتى بقاع العالم، إذ صارت بلاده مقصدا للمرضى، ومثالا يحتذى، بدليل تلقيها طلبات الاستشارات من الدول الأخرى، وإرسالها بعثات الدعم والتدريب، مؤكدا أن كل ذلك النجاح إنما كان نتاج الإرادة والعمل المتواصل من دون كلل.

كما حذر أردوغان الكوادر الطبية والإدارية العاملة بالمجال الطبي من ارتكاب الأخطاء أو تبريرها، أو احتقار المرضى وإهانتهم، وكافة أشكال المعاملة السيئة، مقدما الشكر للكوادر الطبية في الولايات الشرقية والجنوبية بالأخص، وهم الذين كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب حسب تعبيره، لكونهم لم يخافوا الصواريخ، وعملوا من أجل صحة المواطنين في ظروف صعبة، كما شكر المواطنين الأتراك على رعايتهم لآلاف اللاجئين.