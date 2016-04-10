شاهد:حريق بمعبد هندوسي يقتل 100 شخص بسبب الألعاب النارية

تسبب حريق هائل، يوم الأحد، في معبد بولاية كيرالا جنوبي الهند في مقتل نحو مائة، وإصابة أكثر من مائتين، كانوا قد تجمعوا لمشاهدة عرض للألعاب النارية، احتفالا ببداية السنة المحلية الهندوسية.

وقال السكان القريبون من موقع المعبد إن الحريق بدأ جراء سقوط شظية على الكوخ الذي كانت الألعاب النارية مخزنة فيه، أثناء حضور الآلاف من الهندوس العرض، الذي بدا منتصف الليل مستمرا لساعات، على بعد 70 كيلومترا من عاصمة الولاية.

وفي خطوة اعتبرت استباقا للهجوم المتوقع على الحكومة بسبب نقصان إجراءات الأمن والسلامة، طار رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" إلى الولاية، مصطحبا فريقا من الأطباء، لمساعدة السلطات المحلية.

كان مودي قد واجه من قبل انتقادا جماهيريا، لما رآه منتقدوه فشلا في الاستجابة العاجلة لكوارث مثل فيضان شيناي العام الماضي، والذي أغرق أجزاء كبيرة من المدينة لأيام قبل وصول الحكومة.