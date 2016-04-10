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حماس تنتقد التعاون الأمني بين أمن السلطة الفلسطينية وإسرائيل

10/4/2016

شعار حركة حماس

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد ارتفاع وتيرة التعاون الأمني بين أجهزة السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

ويأتي الانتقاد بعد تقارير تحدثت عن تعاون الأجهزة الفلسطينية مع إسرائيل لاعتقال ثلاثة فلسطينيين كانوا يعتزمون تنفيذ هجوم ضد أهداف إسرائيلية.

وقالت حماس في بيان صدر عنها اليوم إن "مشاركة أمن السلطة في الاعتقال يعكس ارتفاع وتيرة التعاون الأمني بين هذه الأجهزة والاحتلال لإجهاض الانتفاضة الفلسطينية واستهداف المقاومة الفلسطينية".

 وحملت قيادة السلطة وحركة فتح المسؤولية عن "الممارسات اللاوطنية لهذه الأجهزة".

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