حكاية الكنيسة التي تحولت إلى مسجد بشيكاغو

قال مالك عودة، مدير مركز بالوس بارك الإسلامي بشيكاغو، إن عدداً من مسلمي شيكاغو قاموا بشراء هذا المبنى الذي كان عبارة عن كنيسة في السابق، ويقومون الآن بإعادة ترميمه وبنائه ليصبح مسجداً للمسلمين.

وأضاف أنه من المرجح أن يتم افتتاح المسجد في شهر رمضان القادم، والمبنى عبارة عن طابقين وسيكون هناك مصلى للنساء، وقاعات ودورات ومحاضرات ومكتبات على مساحة كبيرة، وسيكون المكان قابلا للتوسع فيما بعد.

وأوضح "عودة" أن وجود المساجد في هذا البلد الأمريكي مهم جداً للتعريف بالإسلام والمسلمين، حيث يغيب الإعلام عن الحديث عن أو الدفاع عن المسلمين والإسلام، وبالتالي فأصبحت المساجد هي الوسيلة الأساسية للتعريف بالإسلام.