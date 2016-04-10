تعرف على جزيرتي تيران وصنافير

تيران وصنافير في منهج الصف السادس الابتدائي بمصر

بعد إعلان الحكومة المصرية، السبت، أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، تصدر اسم الجزيرتين وسائل الإعلام العربية.

وجاء ذلك بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية والإعلان عن إنشاء جسر بين البلدين، خلال زيارة العاهل الملك "سلمان بن عبدالعزيز" للقاهرة. فماذا تعرف عن تيران وصنافير؟

تبلغ مساحة جزيرة تيران 80 كيلومترا مربعا، وتقع عند مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، يفصلها عن ساحل سيناء الشرقي 6 كيلومترات من ساحل سيناء الشرقي.

أما جزيرة صنافير فتبلغ مساحتها 33 كيلومترا مربعا، وهي مجاورة لجزيرة تيران، وتقع شرق مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتمتاز بالجزر والشعاب المرجانية العائمة.

تعتبر جزيرة تيران مقصداً لمحبي رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، ولها برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ.

تيران في الموقع الإلكتروني لجهاز شؤون البيئة المصري

وبحسب الكتب الدراسية المصرية تعتبر الجزيرتان الساحليتان جزءًا من أرض مصر، وفي كتاب الصف السادس الابتدائي جاء فيه أن الجزيرتين يستخدمهما السكان كمراكز للصيد من البحر وأيضاً في السياحة.

أما جهاز شؤون البيئة المصري فذكر على موقعه الالكتروني أن جزيرة تيران المصرية من المحميات الطبيعية التي تقصدها أنواع مهمة ونادرة من الطيور، واعتبرها الجهاز من أهم 34 موقعا مهما للطيور بمصر.

وفي تصريح للشيخ حسن خلف، أحد مجاهدي سيناء، في مداخلة هاتفية أمس مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي، قال إن الأجداد البدو كانوا يحملون أغنامهم وجِمالهم ويعبرون بهم عبر المراكب إلى جزيرة تيران ليحصلوا على العشب في فترة الربيع وكانوا يسمونها فترة العشب والمرعى، ويقيمون تلك الفترة داخل الجزيرة ثم يعودون في الخريف.

وأضاف أن جزيرة تيران لها أهمية استراتيجية كممر مائي يربط بين خليج العقبة والبحر الأحمر، وهي منطقة ليست مأهولة بالسكان لكن يمكن اعتبارها منتجعا سياحيا ومحمية طبيعية فضلاً عن أهميتها الاستراتيجية.